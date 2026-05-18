تساقط أمطار على هذه المناطق غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقس مشمس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 24 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقس من مشمس إلى ممطر. وستتراوح درجات الحرارة بين 28 و45 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.