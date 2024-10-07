تساقط أمطار على هذه المناطق غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على وسط وشرق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، تساقط بعض الأمطار على وسط وشرق الوطن.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و31 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا، أجواء مغشاة جزئيا، فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 31 و42 درجة. وستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا.