تساقط أمطار على هذه المناطق غدا الخميس

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الخميس، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، فمن المتوقع تساقط أمطار على المناطق الداخلية للوطن مع تطاير الرمال، فيما ستعرف المناطق الساحلية طقسا مشمسا.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية وبين 18 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فمن المتوقع تساقط بعض الأمطار على الجنوب الغربي. كما ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.