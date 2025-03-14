تساقط أمطار على هذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس من مشمس إلى ممطر.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و40 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.