تساقط أمطار على هذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت الذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الشرقية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، تساقط أمطار على بعض الولايات الشرقية. وطقساً مشمساً على وسط وغرب الوطن.

وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و24 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف، غدا السبت، طقساً مشمساً، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.