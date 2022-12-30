قناة النهار تساقط أمطار على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2022 - 11:25 الشتاء شارك غرِّد أرسل 325 0 تساقط أمطار على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8FX3w اقرأ أيضا زيادات في الأجور يقرها رئيس الجمهورية .. هذه بعض تفاصيل كيفية الزيادة قناة النهار 26 ديسمبر صريح جدا: هذه هي شخصية 2022 بالنسبة للجزائريين .. قناة النهار 27 ديسمبر حمص دوبل زيت .. الطبق الأكثر طلبا في الأجواء الباردة قناة النهار 16 ديسمبر مشاهد تحبس الأنفاس لممارسي الدّراجة الجبلية بوهران قناة النهار 24 ديسمبر هكذا يتم توظيف الاساتذة في المؤسسات التربوية قناة النهار 16 ديسمبر دفاع: كاميرات مراقبة مجهزة بأدق التقنيات وأحدثها .. عين الجيش التي لا تنام قناة النهار 20 ديسمبر بناءات فوضوية تحرم سكان أحياء قرية الكواملية من مشاريع تنموية بعين تموشنت قناة النهار 17 ديسمبر مجتمع: إستنشاق مسحوق تحضير العصير .. مصالح التجارة تفتح تحقيق حول الظاهرة قناة النهار 18 ديسمبر ..هل يتعرف الجزائري على مشاهير الإنستغرام قناة النهار 15 ديسمبر طالع هابط: عمارات مبنية بالملايير في أرض فلاحية غير صالحة بغليزان .. من يتحمل المسؤولية قناة النهار 27 ديسمبر