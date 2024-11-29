تساقط أمطار على هذه الولايات اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار متفرقة على عدة ولايات ساحلية شرق الوطن، اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصالح، ستعرف الولايات الساحلية الشرقية، تساقط بعض الأمطار المتفرقة بكميات ضعيفة، ظهيرة اليوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من عنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية وسوق أهراس.

وعلى العموم ستكون الأجواء مشمسة ومستقرة، على باقي مناطق الوطن، وحتى على وسط وغرب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 22 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.