تساقط أمطار على هذه الولايات ثاني أيام العيد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الخميس، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات في جنوب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الخميس، طقس مشمس، ورعود مع أمطار بالمناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 27 و35 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الخميس، طقس من مشمس إلى ممطر. وستتراوح درجات الحرارة بين 32 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من إليزي وإن صالح، تمنراست، وجانت.