تساقط أمطار على هذه الولايات جنوب البلاد

أفادت نشرية جوية خاصة، بتساقط أمطار على عدة ولايات بجنوب البلاد إبتداء من مساء اليوم الإثنين.

وحسب ما نشرته المديرية العامة للحماية المدنية، سيبدأ تساقط الأمطار بعد زوال اليوم الإثنين على الساعة الثالثة. ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة من مساء غد الثلاثاء.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدارا وبشار وتندوف والنعامة وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس.

هذاوستتراوح كمية الأمطار المتوقعة من 20 ملم إلى 30 ملم محليا.