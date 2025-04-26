تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات الشرقية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا مشمسا بالمناطق الغربية والوسطى. وطقسا من مشمس إلى ممطر، بالمناطق الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 22 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و28 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.