تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقس من مشمس، إلى ممطر.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 23 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس من مشمس إلى ممطر بالجنوب الغربي. وطقس مشمس بالمناطق الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و45 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.