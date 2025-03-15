تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الأحد

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، إستمرار تساقط الأمطار الرعدية على معظم المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، حيث ستشمل المناطق الغربية والوسطى والشرقية.

وستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، تساقط أمطار متفرقة ضعيفة، على أغلبية المناطق الوسطى والشرقية والغربية، على فترات، خلال الصبيحة وفترة الظهيرة.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الشلف والبليدة والعاصمة وبجاية وجيجل.

فيما ستكون الأجواء، يوم الإثنين القادم، غائمة، بتسجيل سحب سفلى كثيفة عبر مختلف المناطق الشمالية والجنوبية. مع إستمرار تسجيل زخات مطرية بعد ظهيرة الإثنين بالمناطق الوسطى والشرقية.

أما يوم الثلاثاء، فستكون الأجواء، من مشمسة إلى غائمة إلى ممطرة على فترات، حيث ستكون الأمطار حاضرة، خلال الفترة المسائية، بأغلب المناطق الشمالية.

وفيما يخص درجات الحرارة، إبتداء من يوم غد الأحد، ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، بين 10 و14 درجة بالمناطق الشمالية، وبين 17 و20 درجة بالمناطق الجنوبية.

أما في فترة الظهيرة، فستتراوح درجات الحرارة بين 15 و22 درجة بالمناطق الشمالية وبين 20 و41 درجة بالمناطق الجنوبية.