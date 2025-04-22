تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات الداخلية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقسا مشمسا. فيما سيكون الطقس من مشمس إلى ممطر على المناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 20 و25 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.