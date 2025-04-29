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تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الأربعاء

بقلم نادية بن طاهر
تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الأربعاء
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات بالشمال والجنوب.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقسا من مشمس إلى ممطر.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 24 و33 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و36 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا من مشمس إلى ممطر، بالجنوب الغربي، بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 28 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

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