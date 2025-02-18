تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على عدد من ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأربعاء، طقس مشمس إلى غائم. فيما ستعرف المناطق الداخلية الغربية، طقس مشمس إلى ممطر بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و26 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقس مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و36 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.