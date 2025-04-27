تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الإثنين

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات بالشمال والجنوب.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقسا مشمسا بالمناطق الغربية والوسطى. وطقسا من ممطر إلى مشمس، بالمناطق الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 20 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و28 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا، وطقس من مشمس إلى ممطر بشمال ووسط الصحراء. وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.