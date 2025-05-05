تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و28 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقس غائم جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 30 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.