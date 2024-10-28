تساقط أمطار على هذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والتي سيعرف تساقط أمطار على وسط وغرب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الوسطى والغربية غدا الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية. فيما ستعرف المناطق الشرقية طقسا غائما.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا ممطرا شمال الصحراء، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و38 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.