تساقط أمطار على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات بالشمال والجنوب.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقس غائم جزئيا. وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الجلفة، وباتنة، وأم البواقي، تبسة، وخنشلة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 25 و33 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 26 و41 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس غائم جزئيا، وتساقط أمطار رعدية بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 41 و47 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.