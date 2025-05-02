تساقط أمطار على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقس غائم جزئيا. وطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و36 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس غائم جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.