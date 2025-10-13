تساقط أمطار غزيرة بهذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على وسط وشرق البلاد.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على المناطق الوسطى والشرقية. وطقس مشمس على السواحل الغربية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من باتنة وأم البواقي، خنشلة وتبسة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و31 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.