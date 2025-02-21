تساقط أمطار غزيرة على عدة ولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على عدد من الولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية، بالمناطق الغربية. وطقس مشمس وسط وشرق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و25 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، تساقطا للأمطار، على ولاية بشار وشمال الصحراء. وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات

هذا وتوقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات بداية من المساء.

وأفادت توقعات الديوان، أن أمطار غزيرة تمس بداية من مساء السبت ولايات: عين الدفلى، والشلف، ومستغانم، وسعيدة، وغليزان، سيدي بلعباس وتيارت.

كما ستشهد المناطق الوسطى الساحلية والداخلية أجواء غائمة.