تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات اليوم الجمعة

أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات تصل الى 30 ملم، على عدة ولايات من الوطن، بداية من اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، فان بداية تساقط الأمطار، ستكون على الساعة ال 15 سـا بعد زوال اليوم، لتستمر الى غاية 06سا من صبيحة السبت.

وتتمثا الولايات المعنية بتساقط الامطار في كل من غرداية ، ورقلة ، اليزي.

فيما أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات تتراوح بين 40 الى 50 ملم إلى غاية الساعة ال 23 سـا من اليوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من بني عباس ، بشار ، تيميمون ، البيض ، النعامة ، المنيعة.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات قد تتعدى 40 ملم بولاية أدرار إلى غاية الساعة ال 18 سـا من مساء اليوم الجمعة.