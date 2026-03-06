تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات بداية من ليلة اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة، صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار بكميات تتراوح بين 20 و40 مليم محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار، سيكون إبتداء من اليوم الجمعة، على الساعة الحادية عشر ليلا. لتستمر إلى غاية يوم غد السبت، على الساعة السابعة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من سعيدة، ومعسكر، وغليزان، والشلف، وتيارت، تيسمسيلت، وعين الدفلى.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، والجزائر العاصمة، والمدية، والبليدة، والبويرة، بومرداس، وتيزي وزو.