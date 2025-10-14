تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، تساقط أمطار رعدية بالمناطق الوسطى والشرقية. وطقس مشمس بالمناطق الغربية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، وتبسة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و29 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية بمرتفعات الأهقار والطاسيلي بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 30 و40 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.