تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا من مشمس إلى غائم بالمناطق الغربية والوسطى. وطقس ممطر بالمناطق الشرقية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تبسة، خنشلة، سوق أهراس، الطارف، باتنة.

وكذا ولايات النعامة، البيض، أولاد جلال، ورقلة والوادي.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 22 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و28 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية بالجنوب الشرقي ووسط الصحراء بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و40 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.