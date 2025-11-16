تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات غدا الإثنين

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار غزيرة، على عدة ولايات من الوطن، بداية من فجر يوم غد الإثنين.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة، تتراوح بين 20 و40 ملم. وذلك إبتداءً من يوم غد الإثنين على الساعة الـ06:00 صباحاً، وتستمر إلى غاية الساعة الـ18:00 مساءً.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من مستغانم، الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس. معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البويرة، تيزي وزو، شمال النعامة وشمال البيض.