تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف أجواءً ممطرة وباردة على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، تساقط أمطار رعدية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيبازة، المدية، البويرة، تيزي وزو، عين الدفلى، تيسمسيلت، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة وسطيف.

بالإضافة إلى ولايات ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة وخنشلة.

وكذا ولايات بسكرة، أولاد جلال، الوادي، تقرت، غرداية، الأغواط، البيض، والنعامة.

وولايات بشار، بني عباس، ورقلة، إليزي، وإن صالح، وتمنراست، وبرج باجي مختار.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 18 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، تساقط أمطار رعدية. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.