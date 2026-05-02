تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً ممطرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقس من ممطر إلى مشمس.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من جيجل، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين الدفلى، غليزان، معسكر، تيسمسيلت، المدية، تيارت، المسيلة والجلفة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 24 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا غائما جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.