تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقسا من مشمس إلى ممطر.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، قالمة، وسوق أهراس.

بالإضافة إلى ولايات المسيلة، وباتنة، وأم البواقي، وتبسة، وخنشلة، وبسكرة، وأولاد جلال. والجلفة، والأغواط، وتيارت، وسعيدة، والبيض، وسيدي بلعباس، النعامة، وبشار.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 20 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا من مشمس إلى ممطر. وطقس حار على برج باجي مختار نحو جنوب ووسط الصحراء. وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و47 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.