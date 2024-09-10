تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط للأمطار على بعض الولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية للوطن، طقسا مشمسا إلى ممطر. وكذا تساقط أمطار رعدية غزيرة بالمناطق الداخلية الغربية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 26 و33 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا، وأمطار رعدية غزيرة بمنطقة بشار وأقصى الجنوب بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و43 درجة بالمناطق الجنوبية، بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.