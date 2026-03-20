تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات ليلة اليوم

بقلم نادية بن طاهر
أفادت نشرة جوية تحذيرية، صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار معتبرة بكميات تفوق الـ20 ملم محليا، على عدة ولايات من الوكن، بداية من ليلة اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون إبتداء من ليلة اليوم على الساعة التاسعة مساء. ليستمر إلى غاية يوم غد السبت على الساعة السادسة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، والشلف، وسيدي بلعباس، ومعسكر وغليزان، وسعيدة، تيارت وتيسمسيلت.

