تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات مساء اليوم

أفادت نشرة جوية تحذيرية لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن، بكميات تصل أو تفوق 15 ملم.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار اليوم الجمعة، على الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار، في كل من الجلفة، والمسيلة، وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، قالمة، وقسنطينة.

بالإضافة إلى ولايات باتنة، وبسكرة، وخنشلة، وأم البواقي، وسوق أهراس، وتبسة.

وكذا ولايات أدرار، وتيميمون، وإن صالح، وتامنغست، جانت، وإليزي.