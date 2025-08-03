تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات مساء اليوم

أفادت نشرة جوية خاصة، صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، اليوم الأحد، بكميات قد تصل أو تفوق 15 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الأمطار، بداية من مساء اليوم، على الساعة الثالثة بعد الزوال. ليستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من باتنة، وأم البواقي، وخنشلة، وتبسة، سطيف وبسكرة.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار رعدية، قد تصل كميتها أو تفوق 15ملم. إبتداءا من مساء اليوم على الساعة الخامسة مساء. إلى غاية يوم الإثنين على الساعة الواحدة.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار، النعامة، وبشار، برج باجي المختار، وان قزام.