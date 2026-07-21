تساقط أمطار غزيرة على 21 ولاية اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية،بتساقط أمطار رعدية، بكميات تصل أو تفوق 15 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن، اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة من نفس اليوم.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجلفة، والمسيلة، والمدية، والبليدة، والبويرة، وتيزي وزو، وبجاية. وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وبرج بوعريريج. وسطيف، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وباتنة، وخنشلة، أم البواقي، وتبسة.