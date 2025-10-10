إعــــلانات
تساقط أمطار غزيرة على 23 ولاية اليوم الجمعة

بقلم نادية بن طاهر
  • 1719
  • 0

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن، اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، ستخص الأمطار كل من ولايات تيبازة والعاصمة، بومرداس، وتيزي وزو.

بالإضافة إلى ولايات سكيكدة، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، سوق أهراس، وأم البواقي.

وكذا ولايات النعامة، ووهران، ومستغانم، وسيدي بلعباس، ومعسكر، وغليزان، وتيسمسيلت. وتيارت، والجلفة ، والبيض، وسعيدة، الأغواط، وعين تموشنت.

