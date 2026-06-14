تساقط أمطار غزيرة على 25 ولاية غدا الإثنين

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار على عدة ولايات داخلية من الوطن، غدا الإثنين.

وحسب تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من البويرة، المدية وسطيف.

بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة وبسكرة.

وكذا ولايات المسيلة، وأولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، النعامة وبشار.