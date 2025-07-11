تساقط أمطار غزيرة على 25 ولاية غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار غزيرة، على عدة ولايات من الوطن، غدا السبت.

وحسب ذات المصالح، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار، في كل من الطارف، وسوق أهراس، وقالمة، وقسنطينة.

بالإضافة إلى ولايات أم البواقي، وخنشلة، وباتنة، وبسكرة، وجيجل، وميلة، وبجاية، وسطيف، وباتنة، وأولاد جلال، وبرج بوعريريج.

وكذا ولايات البويرة، والمسيلة، والمدية، والجلفة، وتيسمسيلت، وتيارت، والأغواط، البيض، وسعيدة.

بالإضافة إلى ولايات تمنراست، وإن قزام، وبرج باجي مختار.