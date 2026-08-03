تساقط أمطار غزيرة على 26 ولاية اليوم الإثنين

أفادت نشرة جوية تحذيرية لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل أو تفوق 15 ملم، على عدة ولايات من الوطن، اليوم الإثنين.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجلفة، والمسيلة، وأولاد جلال، والمغير، وبسكرة، وباتنة، وخنشلة، وتبسة، وأم البواقي. وسوق أهراس، وقالمة، وميلة، وقسنطينة، وسطيف، وبجاية. وبرج بوعريريج، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وتندوف، وبني عباس، وبشار، وجانت، إن صالح، وإليزي.