تساقط أمطار غزيرة مرفوقة ببرد على هذه الولايات غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار غزيرة، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الداخلية، غدا الإثنين، تساقط أمطار غزيرة مرفوقة ببرد.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الأغواط، غرداية والجلفة.

بالإضافة إلى ولايات المدية وعين الدفلى، تيسمسيلت، أولاد جلال، بسكرة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة وميلة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 29 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 27 و33 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا مع رعود. وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.