تساقط أمطار غزيرة مع حبات البرد على هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، على عدة ولايات من الوطن، بداية من مساء اليوم السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية الساعة الواحدة من صباح يوم غد الأحد.

كما ستتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 20 إلى 40 ملم محليًا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط.

كما حذّرت نشرية ثانية، من تساقط أمطار بكميات تتراوح من 20 إلى 40 ملم، وذلك ابتداءً من مساء اليوم السبت على الساعة التاسعة، لتستمر إلى غاية يوم الأحد، على الساعة السادسة صباحًا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة ،قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة وأم البواقي.