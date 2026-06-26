تساقط أمطار غزيرة مع رعود على 22 ولاية مساء اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة، صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار ورعود، على عدة ولايات من الوطن، اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة، تصل أو تفوق 15 ملم محليا. وذلك بداية من اليوم الجمعة على الساعة الثانية زوالا، لتستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، والنعامة، والبيض، وسعيدة، وتيارت، الأغواط، والجلفة.

بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، وسطيف، وسوق أهراس، والمسيلة، وباتنة، وخنشلة، تبسة، وأم البواقي.

فيما أفادت نشرية جوية خاصة، بتساقط أمطار ورعود، بكميات تصل أو تفوق 15 ملم. وذلك بداية من اليوم الجمعة على الساعة الرابعة مساء، لتستمر إلى غاية الساعة الواحدة من فجر السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من بشار، وبني عباس، وتندوف، وأدرار، وبرج باجي مختار، إن قزام، وتامنغست.