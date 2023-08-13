قناة النهار تساقط أمطار غزيرة و رطوبة عالية في هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 13 أوت 2023 - 13:52 رطوبة عالية شارك غرِّد أرسل 42 0 تساقط أمطار غزيرة و رطوبة عالية في هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zQYSt اقرأ أيضا درجــات حرارة تتعدى 50° تحت الظل على هذه الولايــات قناة النهار 31 جويلية شاهد حرائق الغابات باعالي بلدية الزبربر الاخضرية بالبويرة قناة النهار 24 جويلية شاهد.. نقاش ساخن بين مسؤول بمديرية التجارة و تاجر مكيفات هوائية بسبب الأسعار الجنونية قناة النهار 26 جويلية صريح جدا : وعود الزواج الكاذبة..هذا هو رأي الجزائريين قناة النهار 08 أوت النعامة : رغم ارتفاع درجات الحرارة..فلاحون يرفعون التحدي لضمان قوت الجزائريين قناة النهار 01 أوت طالع هابط: كل النافورات في العالم ترمز للجمال إلا في الجزائر .. شاهد وأحكم بنفسك قناة النهار 23 جويلية فلاحة: الترخيص بإستيراد العجول الموجهة للتسمين والذبح .. خطوة نحو كسر الأسعار قناة النهار 23 جويلية والد الشهيد العسكري فيصل بن خليفة : مات شهيد..يماه خباتلو حقفو من لحم العيد لكن القدر اقوى قناة النهار 25 جويلية حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة 2023 قناة النهار 30 جويلية طالع هابط: الماء في أدرار يضيع أمام أعين المواطنين الذين يموتون عطشا .. من المسؤول قناة النهار 23 جويلية