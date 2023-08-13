إعــــلانات
قناة النهار

تساقط أمطار غزيرة و رطوبة عالية في هذه المناطق

بقلم قناة النهار
تساقط أمطار غزيرة و رطوبة عالية في هذه المناطق
رطوبة عالية
  • 42
  • 0

تساقط أمطار غزيرة و رطوبة عالية في هذه المناطق

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/zQYSt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر