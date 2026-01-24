تساقط أمطار معتبرة على هذه الولايات مساء اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار يبدأ اليوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال، ليستمر إلى غاية يوم الأحد على الساعة السادسة صباحًا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، معسكر، غليزان، الطارف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة وتبسة.