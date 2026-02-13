تساقط أمطار معتبرة على هذه الولايات

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار معتبرة، على عدة ولايات من الوطن.

وجاء في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، تساقط أمطار على كل من ولايات الشلف، ومستغانم، ووهران. وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

فيما أفاد تنبيه ثاني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار معتبرة، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من عنابة، والطارف، وقالمة، وسوق أهراس، قسنطينة، وميلة.

فيما أفادت نشرية جوية خاصة، بتساقط أمطار، بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم، وذلك ابتداءًا من اليوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة الواحدة صباحا.

وتميز الأمطار كل من ولايات جيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وتبسة، وخنشلة، أم البواقي، وباتنة.

كما أفادت نشرية جوية خاصة، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم، وقد تصل أو تفوق 40 ملم، وذلك ابتداءًا من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء. لتستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة مساء.

وتميز الأمطار كل من ولايات تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم. والشلف، وعين الدفلى، وتيسمسيلت، وتيارت، وغليزان، ومعسكر، سعيدة، وسيدي بلعباس.