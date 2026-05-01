بقلم نادية بن طاهر
تساقط أمطار مُعتبرة على هذه الولايات اليوم
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة له، اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار معتبرة محليًا تصل أو تفوق 15 ملم على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار والذي بدأ على الساعة الواحدة بعد الزوال، سيستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجزائر، وتيبازة، والبليدة، وإليزي، وورقلة، والأغواط، وسعيدة، وتيارت، وتيسمسيلت، والشلف، وعين الدفلى، وبومرداس، وغرداية، والبيض، معسكر، وغليزان.

