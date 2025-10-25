تساقط أمطار مُعتبرة على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط امطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات شمالية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بالمناطق الوسطى والشرقية، ليلا. وطقس حار نسبيا بالمناطق الشرقية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الجزائر العاصمة، وتيبازة، والبليدة، وبومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والطارف.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 25 و34 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 32 و40 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.