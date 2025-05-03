تساقط أمطار وتراجع درجات الحرارة غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا مشمسا. وطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 24 و26 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.