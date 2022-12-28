إعــــلانات
قناة النهار

تساقط أمطار وثلوج بداية من الخميس على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
تساقط أمطار وثلوج بداية من الخميس على هذه المناطق
طقس
  • 170
  • 0

تساقط أمطار وثلوج بداية من الخميس على هذه المناطق

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Lr7x0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر