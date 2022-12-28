قناة النهار تساقط أمطار وثلوج بداية من الخميس على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 28 ديسمبر 2022 - 11:21 طقس شارك غرِّد أرسل 170 0 تساقط أمطار وثلوج بداية من الخميس على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Lr7x0 اقرأ أيضا في الحلوة والمرة: سيرين وكريم.. جمعهم المكتوب بعد قصة حب وكونو اسرة مليئة بالسعادة قناة النهار 12 ديسمبر ورقلة : وفـ.ـاة خمسة أفراد من عائلة واحدة إختناقا بالغاز قناة النهار 09 ديسمبر رسالة قوية من المعجزة زهرة لذوي الهمم وللاصحاء قناة النهار 21 ديسمبر "فيض الروح : رحلة الى دار الآخرة "الشفاعة قناة النهار 24 ديسمبر صريح جدا: بحلوها ومرها.. هذه هي ذكريات الجزائريين في عام 2022 قناة النهار 28 ديسمبر شاهد.. تخلطت بين يحيى طبيش وسامية طبوش والسبب وصف "راكي تتعلمي" قناة النهار 22 ديسمبر برج بوعريريج / السمنة أو مرض العصر .. نمط غذائي سيء يتوسع ويتمدّد قناة النهار 09 ديسمبر ضيوف" the weeknd show" يتمنون فوز الأرجنتين بكأس العالم ضد فرنسا قناة النهار 15 ديسمبر صيد بحري: رفع حطام 587 سفينة قديمة ومهملة..قصد إعادة بعث نشاط الصيد قناة النهار 07 ديسمبر أمطار مرتقبة بداية من مساء الغد على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر