تساقط الأمطار على المناطق الساحلية ورياح قوية بالولايات الغربية غدا الجمعة

حذر الديوان الوطني للارصاد الجوية من تساقط امطار على المناطق الساحلية وأيضا من هبوب رياح على المناطق الغربية.

وأوضح بيان ذات المصالح أن الولايات المعنية بتساقط الامطار هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس.

وأضاف البيان ولاية العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران.

وسيكون تساقط الامطار غدا بداية من التاسعة صباحا إلى غاية ظهيرة الجمعة.

كما انه من المتوقع أن كمية الأمطار المتساقطة قد تتعدى 20 ملم محليا.

فيما نبه بيان الارصاد الجوية من هبوب رياح قوية على الولايات الغربية تصل سرعتها لـ50 كلم/سا.

واشار ذات البيان أن الولايات المعنية بالرياح هي كل من ولاية البيض، النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان، تيارت، سعيدة، عين تموشنت، وهران.

ومن المتوقع أن هبوب الرياح يكون غدا إبتداء من السادسة صباحا وحتى ظهيرة الجمعة.